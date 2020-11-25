طقس الإسكندرية الآن.. غرفة عمليات تتابع تأثر المناطق الأثرية بمياه الأمطار

الإسكندرية - جاكلين منير

قال محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمنطقة آثار الإسكندرية فى ظل موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة. وأكد متولى فى تصريحات صحفية له، أن غرفة العمليات فى حالة انعقاد دائم من اللحظة الأولى، مع متابعة مفتشى الآثار على مدار الساعة لحالة المواقع والمبانى الأثرية والمتابعة مع غرفة العمليات المركزية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقاهرة، كما تتم المتابعة مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، واتخاذ كل ما يلزم للرفع تجمعات المياه، وخاصة بمنطقة السراديب الساحلية أسفل قلعة قايتباى.

وأكد أنه تم تطهير الشنايش أمام للمواقع الأثرية، وإزالة ورفع كافة المخلفات حول المواقع الأثرية، وتم رفع كافة المخلفات من داخل صهريج الباب الأخضر وصهريج بن بطوطة في إطار المحافظة على المظهر الحضارى اللائق للمواقع، وكذا حتى يتسنى سهولة رفع أى تجمعات مياه.