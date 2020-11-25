اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية الآن.. سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين بمنطقة محرم بك.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:49 م
طقس الإسكندرية الآن.. سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين بمنطقة محرم بك.. صور سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار شرفة عقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ما أدى الى تلف سيارتين أسفل العقار، وانتقلت الأجهزة التنفيذية الى محل الواقعة ووضع كردون حول العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وكثفت الأجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار.
 
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية 
 
ويتمثل القرار فى المديريات  الآتية : التربية و التعليم  والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .
ويستثنى من ذلك،القيادات  وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
 
IMG-20201125-WA0135
 سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين 

IMG-20201125-WA0136
 سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين 

 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الإسكندرية الآن.. أمطار خفيفة بمناطق متفرقة وسط حالة من التقلبات الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:57 م

طقس الإسكندرية الآن.. إخلاء عقار بالجمرك بعد انهيار سلمه الداخلى.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:51 م

الحكومة: القاهرة والإسكندرية أعلى المحافظات إصابة بحالات كورونا والمنوفية وسوهاج الأقل.. ووزيرة الصحة: مصر ضمن أفضل 100 وجهة لقائمة السفر الآمن حول العالم والبلد الوحيدة التى عادت بها الأنشطة الفنية والثقافية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:09 م

رئيس الوزراء: المحافظات الساحلية وخاصة الإسكندرية تشهد كميات أمطار غير مسبوقة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:08 م

طقس الإسكندرية الآن.. أمطار غزيرة وموجة من الطقس السيئ تضرب عروس البحر.. تعطيل الدراسة والعمل بالمديريات.. المحافظ: تطبيق خريطة جديدة لتصريف الأمطار.. ورئيس الوزراء يخصص 300 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة