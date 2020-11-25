طقس الإسكندرية الآن.. توقف الأمطار وسطوع خفيف للشمس

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية منذ قليل، توقف الأمطار وسطوع خفيف للشمس وسط موجة حادة من التقلبات الجوية تشهدها المحافظة على مدار يومى الأربعاء والخميس.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وكثفت الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية و التعليم والتضامن الاجتماعى والاسكان والمرافق والطب البيطرى والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى .

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.