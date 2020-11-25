اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:57 م
خالد صلاح
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طقس الإسكندرية الآن.. إخلاء عقار بالجمرك بعد انهيار سلمه الداخلى.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:51 م
طقس الإسكندرية الآن.. إخلاء عقار بالجمرك بعد انهيار سلمه الداخلى.. صور إخلاء عقار بالجمرك من السكان
الإسكندرية- جاكلين منير

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تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار سلم داخلي لعقار كائن بشارع بن حداد التابع لحي الجمرك، والعقار قديم مكون من دورين.

وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، أنه تم إخلاء العقار من السكان وهم فردان دون حدوث أي إصابات، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية ، وعم كوردون أمني حول العقار، حفاظا على أرواح المارة .
 
وكانت شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء ، وكثفت الاجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار.
 
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية 
 
ويتمثل القرار فى المديريات  الآتية : التربية و التعليم  والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .
ويستثنى من ذلك،القيادات  وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات .
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
 
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 إخلاء عقار بالجمرك من السكان

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 إخلاء عقار بالجمرك من السكان

 


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