ضبط قرب دم ومستلزمات معامل منتهية الصلاحية بمعمل تحاليل طبية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على الصيدليات العامة ومخازن و شركات توزيع الأدوية ومحلات المستلزمات الطبية المختلفة للتصدى للممارسات الإحتكارية غيرالمسئولة من ضعاف النفوس وكذلك رصد أى مخالفات بالأسواق و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام المديرية بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى وبالتنسيق مع ادارة العلاج الحر ومفتشى الادارة الصحية بفاقوس بشن حملة تفتيشية على عدد من معامل التحاليل الطبية بمدينة فاقوس لرصد أى مخالفات واتخاذ مايلزم قانوناً حيال المخالفين.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة التقتيشية أسفرت عن ضبط معمل تحاليل طبيه خاص مخالف لإشترطات الترخيص، منها مخالفة تخصص ممنوح من قبل وزارة الصحة والسكان، وعدم وجود مدير فنى للمعمل، وضبط خزينة سرية تحت المكتب، بها كمية كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، و2 شريط تحليل خاص بتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد19 غير مصرح به خارج المنشآت الصحية لوزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى وجود قرب دم مزدوجة معده للإستخدام، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة لسنه 2020 بمركز شرطة فاقوس.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الادوية ومعامل التحليل بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.