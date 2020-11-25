صحيفة تطالب أوروبا بموقف ضد التطرف وثمن تقديم مشروع الإرهاب بفرنسا 9 ديسمبر

كتب : أحمد علوي

قالت صحيفة لو بوان الفرنسية، إن التاسع من ديسمبر المقبل سيكون يوماً هاماً من حيث النضال ضد الإرهابيين من قبل الحكومة الفرنسية، حيث سيتم تقديم مشروع قانون بشأن الإرهاب والحركات الانفصالية إلى مجلس الوزراء، بينما يعلن الاتحاد الأوروبي عن جدول أعماله الجديد لمكافحة الإرهاب الذي تمت صياغته بشكل عاجل (ثلاثة أسابيع ، مقابل عام عادة).

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإنه لا تزال مراكز الأبحاث وبعض الجهات في أوروبا عمياء، فيما يتعلق بالحركات الإرهابية، فمن المستحسن مراجعة عادات تشغيل معينة من حيث التمويل الأوروبي للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لجودة ومهارات الشركاء المشاركين في اتحادات البحث. لا يمكننا ، من ناحية ، محاربة الإرهاب على أراضينا ، ومن ناحية أخرى ، السماح للاتحاد الأوروبي بتغذية وتسمين الأيديولوجيات التي مهدت الطريق له.

وبالتالي، ولمعالجة المسألة الحساسة والعاجلة حول مستقبل الإرهابيين وأبنائهم الذين بقوا في المنطقة ، صاغت الهيئة دعوة لمشاريع بعنوان: "دعوة لفك الارتباط وإعادة إدماج الجناة المتطرفين والمتطرفين المرتبطين باليمين المتطرف والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم.