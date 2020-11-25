"صحة قنا" تعلن عن قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين بقفط‎

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستقوم بتنفيذ قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بكوم المؤمنين التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة بشكل مجاني علي مدار اليوم وغدا.

وأوضح تاوضروس، أنه سيتم من خلال هذه القافلة الكشف على الحالات في عدد من التخصصات الطبية المختلفة تتضمن" باطنة، اطفال،نساء، جلدية، رمد، أسنان، جراحة".

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن توقيع الكشف وصرف العلاج سيكون مجانًا لجميع المرضي بالإضافة إلى إجراء التقارير اللازمة للعلاج والعمليات علي نفقة الدولة في حال الحاجة لذلك.

ودعا الدكتور راجي تاوضروس، المواطنين بسرعة التوجه إلي القافلة لتلقي الخدمات الطبية مع ضرورة اتخاذ الجميع لوسائل الوقاية والحماية.

