اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شفط مياه الأمطار بشوارع الدقى .. فيديو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:21 م
شفط مياه الأمطار بشوارع الدقى .. فيديو الامطار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة محافظة الجيزة رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع، وفى السياق أشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى على أعمال شفط تجمعات الأمطار وخاصة التى تسبب إعاقة لحركة المرور وذلك في شارع ثروت امام جامعة القاهرة وكذا أمام مسجد مصطفى محمود وشارع التحرير ويتم المتابعة على مدار الساعة لتيسير حركة المرور والمشاة.
 
 
وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور .
 
وأشار المحافظ، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً علي رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .
 
كما قاد المحافظ أعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، مشددا علي نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلي معدلات الانجاز في لعمل في ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الامطار بعددا من القطاعات .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .
 
 
 
 
 

الامطار

الجيزة

الطقس

المطر

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ مطروح لـ أحمد موسى: نستخدم كل المعدات المتاحة لشفط مياه الأمطار

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:15 م

محافظ بورسعيد: الوضع لا يستدعى تعليق الدراسة بالمحافظة بسبب الأمطار حتى الآن

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:53 م

الأرصاد: اطمئنوا الأمطار يوم نهائي أفريقيا "خفيفة" على القاهرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:48 م

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار الجمعة المقبلة ولكن بنسب أقل من اليوم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:47 م

القابضة للمياه: مصر تشهد كميات أمطار غير مسبوقة والإسكندرية أكثر المتأثرين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة