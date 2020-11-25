اليوم السابع
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شاهد شوارع الإسكندرية بعد هطول أمطار غزيرة وأعمال مكثفة لشفط المياه

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:10 م
شاهد شوارع الإسكندرية بعد هطول أمطار غزيرة وأعمال مكثفة لشفط المياه شوارع الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، هطول أمطار الغزيرة، وكثفت الأجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار. وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتى تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، وذلك لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التى تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.

وتفقد المحافظ، كوبرى كليوباترا وسموحة، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث فى النوات السابقة، موضحا أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم، ولم تتعرض أيا من الأنفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم .

ولفت الشريف إلى أن تم إضعاف المياه إلى 30 و40 من قوتها بنطاق المحافظة، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف، لاستيعاب كميات مياه الأمطار، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات في الحال وعرضها بوضوح، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة، والتى يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة .

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر في اماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

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