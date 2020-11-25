سقوط عاطلين أثناء ترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

ألقت مباحث القليوبية على عاطلين بتهمة ترويج الأقراص المخدرة والأستروكس على الشباب فى شبرا الخيمة بدائرتى قسم أول وثانى شبرا، بحوزتهما 200 جرام أستروكس، و500 قرص مخدر وسلاح نارى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث يفيد قيام عاطلين بترويج المخدرات فى دائرتى قسم أول وثانى شبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، أن المتهم الأول تم ضبطه بدائرة قسم أول ويدعى "ت ل" 21 سنة، وبحوزته 200 جرام أستروكس وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى 2500 جنيه.

وفى دائرة قسم ثانى تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم من ضبط "ك م ك" 22 سنة، وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات، وتولت النيابة التحقيق.