اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين أثناء ترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:17 م
سقوط عاطلين أثناء ترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس فى شبرا الخيمة مخدرات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث القليوبية على عاطلين بتهمة ترويج الأقراص المخدرة والأستروكس على الشباب فى شبرا الخيمة بدائرتى قسم أول وثانى شبرا، بحوزتهما 200 جرام أستروكس، و500 قرص مخدر وسلاح نارى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث يفيد قيام عاطلين بترويج المخدرات فى دائرتى قسم أول وثانى شبرا الخيمة.

 

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، أن المتهم الأول تم ضبطه بدائرة قسم أول ويدعى "ت ل" 21 سنة، وبحوزته 200 جرام أستروكس وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى 2500 جنيه.

 

وفى دائرة قسم ثانى تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم من ضبط "ك م ك" 22 سنة، وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

استروكس

مخدرات

الاتجار بالمخدرات

تجارة المخدرات

تعاطى الاستروكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:38 م

الكنيسة القبطية ترسم 6 كهنة جدد لشبرا الخيمة وآخر لأمريكا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:42 م

ضحية دجال شبرا الخيمة: خطوبتى اتفسخت وحياتى اتدمرت بسبب السحر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:37 م

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس ويرسم 6 أباء كهنة جدد

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:10 ص

ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام بحملة تموينية فى شبرا الخيمة.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:18 م

محافظ القليوبية يستجيب لشكوى انتشار القمامة فى ميدان بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة