سانا: عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أى تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.
سانا: عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سورياالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:19 ص
قصف - أرشيفية
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