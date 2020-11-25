سانا: عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أى تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.