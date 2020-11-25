اليوم السابع
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سانا: عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:19 ص
سانا: عدوان إسرائيلى على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا قصف - أرشيفية
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق، ولم تذكر أى تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين.


سوريا

إسرائيل

جبل المانع

القنيطرة

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