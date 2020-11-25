وأوضح أن الوحدة الطبية الروسية تضم أطباء وعاملين طبيين سيكونون على استعداد دائم لتقديم المساعدات الطبية"، وأن أول طائرتين من طراز "إيل-76" أقلعتا لهذا الغرض إلى كارا باخ من مطار "خاباروفسك – نوفي" الروسي.



وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه سيتم نقل 122 طبيبا عسكريا و54 سيارة وآلية خاصة و66 طنا من المواد الضرورية إلى ناجورني كاراباخ لتنفيذ هذه المهمة.

كانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري، وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية ، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس بين الجانبين المتحاربين والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكارا باخ.