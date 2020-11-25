رئيس مجلس السيادة السودانى يهنئ عون بالذكرى 77 لاستقلال لبنان

بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ببرقية تهنئة للرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، بمناسبة الذكرى 77 لاستقلال الجمهورية اللبنانية.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، في برقيته، استعداد السودان وتطلعه للمضي قدما في تكثيف العمل البناء المشترك بين البلدين بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، ويخدم الأهداف القائمة على التفاهم وتكامل المصالح والتنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات.
رئيس مجلس السيادة السودانى يهنئ عون بالذكرى 77 لاستقلال لبنانالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:12 م
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان
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بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ببرقية تهنئة للرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، بمناسبة الذكرى 77 لاستقلال الجمهورية اللبنانية.
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