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رئيس جامعة بنى سويف عن منع طلاب من الدخول بسبب المصاريف: لم يحدث

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:46 م
رئيس جامعة بنى سويف عن منع طلاب من الدخول بسبب المصاريف: لم يحدث رئيس الجامعة
كتب عامر مصطفى

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علق الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على قرار كلية الإعلام في بني سويف بمنع دخول الطلاب مبنى الكلية لعدم سدادهم المصروفات الدراسية، قائلا: "لم يتم منع الطلاب من الدخول ولكن تم التنبيه عليهم داخل المدرج، ولا يمكن منع طالب من دخول الجامعة والجامعة عملت تكافل بحوالى نص مليون جنيه".

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولي المصرية، أن المصروفات الدراسية حق من حقوق الدولة ونحن جزء من الدولة ونحافظ على حقوقها، قائلا:" لدينا نوعين لدفع المصروفات الدراسية 860 جنيها على فترتين في العام".

وفي سياق منفصل، وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على الإستجابة لطلب الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بإعفاء أبناء شهداء الفريق الطبى من المصروفات الدراسية بالجامعة.

جاء ذلك خلال مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها ومراعاة البعد الاجتماعي لأسر شهداء الفريق الطبى، وتقديرا وعرفانا بفضلهم  وتضحياتهم في سبيل الوطن، ومواجهة فيروس كرونا.


جامعة بني سويف

المصروفات الدراسية

كلية الاعلام

منع طلاب من دخول كلية اعلام بني سويف

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