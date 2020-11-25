رئيس جامعة الأقصر يوافق على تسكين الطلاب المتقدمين بطلبات الإلتماس

كما صرح رئيس جامعة الأقصر، على أنه تم زيادة عدد الأماكن المخصصة لتسكين الذكور وفتح باب قبول الإلتماسات للسكن بالمدن الجامعية ،وعلي من يرغب السكن بالمدن الجامعية التوجه إلي إدارة رعاية الشباب بمقر الجامعة الرئيسي أو إدارة شئون الإقامة بالمدن الجامعية لتقديم الإلتماس .

كما تم تحديد أخر موعد للإقامة بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات حتي يوم الأثنين الموافق 30/11/2020 .