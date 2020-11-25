رئيس جامعة الأقصر يوافق على تسكين الطلاب المتقدمين بطلبات الإلتماس

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة موضوع تسكين الطلاب المتقدمين بإلتماسات، وخلال الإجتماع تم الموافقةعلي تسكين جميع الطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات للسكن بالمدن الجامعية.
كما صرح رئيس جامعة الأقصر، على أنه تم زيادة عدد الأماكن المخصصة لتسكين الذكور وفتح باب قبول الإلتماسات للسكن بالمدن الجامعية ،وعلي من يرغب السكن بالمدن الجامعية التوجه إلي إدارة رعاية الشباب بمقر الجامعة الرئيسي أو إدارة شئون الإقامة بالمدن الجامعية لتقديم الإلتماس .
كما تم تحديد أخر موعد للإقامة بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المتقدمين بإلتماسات حتي يوم الأثنين الموافق 30/11/2020 .
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