رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القضاء على العنف ضد المرأة فى بلاده

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أشاد عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الأربعاء، الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر.

وقال جراد - في تدوينة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أثمن الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في مجتمعنا، وأحيي المرأة الجزائرية العاملة المناضلة المقاومة صانعة الأمل والحياة".