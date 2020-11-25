رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القضاء على العنف ضد المرأة فى بلاده

أشاد عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الأربعاء، الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر.
وقال جراد - في تدوينة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة - "في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أثمن الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في مجتمعنا، وأحيي المرأة الجزائرية العاملة المناضلة المقاومة صانعة الأمل والحياة".
رئيس الوزراء الجزائرى يشيد بجهود القضاء على العنف ضد المرأة فى بلادهالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:05 م
رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد
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أشاد عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الأربعاء، الجهود والمبادرات المبذولة للقضاء على كل أشكال وممارسات العنف ضد المرأة في الجزائر.
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