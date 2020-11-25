اليوم السابع
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دعاء المطر.. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:23 م
دعاء المطر.. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار أمطار
كتب لؤى على

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دعاء المطر من المستحبات الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول "اللهم صيباً نافعاً". ودعاء المطر من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
 
دعاء المطر
 
وورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".
 
كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".
 

دعاء المطر

دعاء المطر والرعد

دعاء نزول المطر

دعاء في المطر

دعاء المطر والبرق

دعاء المطر الشديد

دعاء الرعد

دعاء عند المطر

دعاء المطر والرعد والبرق

دعاء المطر مستجاب

دعاء وقت المطر

دعاء عند نزول المطر

دعاء المطر للفرج

صور دعاء المطر

دعاء المطر للميت

دعاء المطر للمتوفي

دعاء نزول المطر والرعد

دعاء سقوط المطر

دعاء اثناء المطر

دعاء الرعد والبرق

دعاء المطر للرزق

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