خبراء يحذرون من الموجة الثالثة بأوروبا فى "عيد الميلاد" حال تخفيف قيود كورونا

كتبت فاطمة شوقى

حذر عدد من الخبراء الأوروبيين الذين أطلق عليهم "المتشاؤمون"، ويتلخص عملهم فى توقع تطور وباء كورونا، في موجة ثالثة تضرب القارة العجوز بعيد الميلاد والاحتفال برأس السنة الجديدة، وذلك حال تخفيف الإجراءات المفروضة لاحتواء عدوى الوباء.

وأشار المركز الأوروبى للسيطرة على الأمراض ECDC فى تقرير لا يدعو للتفاؤل، إلى أنه فى العديد من البلدان يتم مناقشة الحد من القيود المعتمدة فى ضوء عطلة عيد الميلاد، وقدر المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض أنه سيكون هناك زيادة محتملة فى حالات العدوى والوفيات، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وتشير التحليلات إلى أنه إذا انتهت الإجراءات في 21 ديسمبر ، فمن المتوقع حدوث زيادة في الحالات والمرض في الأسبوع الأول من شهر يناير، إذا انتهى في 7 ديسمبر، فستكون الزيادة في منحنيات الحالة والمرض أسرع وستبدأ عشية عيد الميلاد.

وأكد المركز الأوروبى أنه ستكون هذه بداية الموجة الثالثة من الوباء في أوروبا، حيث في هذه المرحلة الثانية، مع قيود أكتوبر ونوفمبر، تتوقع دولتان من أصل ثلاث دول خفض عدد الحالات اليومية الجديدة؛ لقد نجح أكثر من نصف الدول بالفعل في خفضها بنسبة 50٪. ولا تزال هناك منحنيات صاعدة في ألمانيا والسويد وعشرات من الدول الأخرى.

ليس هذا هو التحذير الوحيد لما قد يحدث في الشهر ونصف المقبل، حيث حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية البريطاني ديفيد نابارو في صحيفة سويسرية من أن أوروبا ستشهد موجة وبائية في يناير إذا فشلت الحكومات مرة أخرى في الوقاية ، كما يعتقد أنها فعلت ذلك في الصيف ، من أنها لن تفعل ذلك. كان من المعروف أنه يتوقع هذه الموجة الثانية. في رأيه ، "كان رد فعل أوروبا غير مكتمل" لأنه عندما سقطت الحالات بعد الموجة الأولى ، حافظت الدول الآسيوية على القيود ، لكن في أوروبا ضاعت "فرصة تعزيز البنى التحتية". يعتقد نابارو ، على سبيل المثال ، أنه يجب على الحكومات مراقبة الحجر الصحي والتشكيك في افتتاح منتجعات التزلج.

ويحلل تقرير ECDC أيضًا كيف تم تقليل الاتصالات لكل شخص مقارنة بما كان عليه قبل الوباء: إذا كانت قيمتها 1 ، فقد انخفضت بشكل كبير في 31 دولة تمت دراستها ؛ إلى 0.25 في إسبانيا. في يونيو صعدوا مرة أخرى ، في بعض الحالات ، إلى مستوى ما قبل أو تقريبا. في إسبانيا ، ظلوا عند 0.75 منذ يوليو ، على الرغم من أن هناك دولًا تراجعت مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وأجرت الصحيفة الإسبانية استطلاعا للرأى، مع سؤال هل ستضرب موجة ثالثة اوروبا، وجاوب 87.98% بنعم ، أما الذين لا يرون ذلك فوصلت نسبتهم 12.2%.