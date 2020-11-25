حبس سيدة وعاطل كونا عصابة للأعمال المنافية للآداب عبر السوشيال في مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر الإنترنت، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض برامج وتطبيقات المحادثات، للترويج لنفسه لممارسة الفجور ولبعض الفتيات من خلال عرض صورهن على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وضبطه وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبرفقته (سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة)، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلال المجنى عليها فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية. وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).