حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى الزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس تشكل عصابى عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزيتون من ربة منزل ونجلها أنهم أثناء سيرهما بالسيارة قام 3 المتهمين، وعددهم 3 بالاصطدام بالسيارة باستخدام دراجة بخارية، ثم افتعال مشاجرة مع المجني عليهم.
وأوضح البلاغ قيام 2 من المتهمين بسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها هاتف محمول، مبلغ 160 ألف دولار أمريكى.
وبتشكيل فريق بحث جنائى تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المتغافلة" باستخدام دراجتان ناريتان، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.
وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية "95,080 ألف دولار، 447,800 ألف جنيه" - كمية من المشغولات الذهبية- عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم)، وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
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