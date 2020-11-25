حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة متعلقات المواطنين فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس تشكل عصابى عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزيتون من ربة منزل ونجلها أنهم أثناء سيرهما بالسيارة قام 3 المتهمين، وعددهم 3 بالاصطدام بالسيارة باستخدام دراجة بخارية، ثم افتعال مشاجرة مع المجني عليهم.

وأوضح البلاغ قيام 2 من المتهمين بسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها هاتف محمول، مبلغ 160 ألف دولار أمريكى.

وبتشكيل فريق بحث جنائى تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المتغافلة" باستخدام دراجتان ناريتان، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.

وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية "95,080 ألف دولار، 447,800 ألف جنيه" - كمية من المشغولات الذهبية- عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى بمساكنهم)، وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.