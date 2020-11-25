جو بايدن يعلن فريقه الاقتصادى الأسبوع المقبل

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن فريقه الاقتصادى الأسبوع المقبل. وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن، فى أول مقابلة له منذ الانتخابات، أن رئاسته لن تكون "ولاية ثالثة لأوباما" ووعد بتمثيل الطيف الكامل للبلاد والحزب الديمقراطى.

وفى حديثه مع ليستر هولت من محطة إن بي سى نيوز، مساء الثلاثاء، قال بايدن إن التحديات التي تواجهه كانت فريدة من نوعها وسعى إلى التخلص من ظل الرجل الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس.

جاءت المقابلة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن عدد كبير من المرشحين لمجلس الوزراء، بما في ذلك العديد من شخصيات بارزة فى إدارة أوباما.