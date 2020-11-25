جنوب أفريقيا تسجل 2493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت جنوب إفريقيا 2493 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و115 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 772 ألف إصابة، فيما بلغ إجمال الوفيات 21.038 حالات وفاة.