اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جنوب أفريقيا تسجل 2493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:30 م
جنوب أفريقيا تسجل 2493 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت جنوب إفريقيا 2493 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و115 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 772 ألف إصابة، فيما بلغ إجمال الوفيات 21.038 حالات وفاة.


جنوب إفريقيا

كورونا

كورونا فى جنوب إفريقيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة