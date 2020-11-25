اليوم السابع
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خلال جولة الإعادة بانتخابات النواب..

جبريل وقاسم يحصلان على أعلى الأصوات فى محرم بيك..وهيثم الحريرى خارج السابق

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:58 ص
جبريل وقاسم يحصلان على أعلى الأصوات فى محرم بيك..وهيثم الحريرى خارج السابق النائب هيثم الحريرى
الإسكندرية – أسماء على بدر

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تصدر المرشحين محمد جبريل ومحمود قاسم نتائج الإعادة بانتخابات مجلس النواب عن دائرة محرم بك بانتخابات 2020، حيث حصل الأول على 50 ألف صوت، والثانى على 43 ألفا، وفق ما أعلنته اللجنة العامة، بينما حصل هيثم الحريرى على 30 ألف 74 صوتا، ما يجعله خارج السابق الانتخابي.

وكشف البيان الاحصائى اللجنة العامة لدائرة العامرية محرم بك محافظة الإسكندرية، لنتائج فرز الأصوات، في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2020، عدد الأصوات الصحيحة والتى وصلت لـ 77 ألفا وصوتين، والباطل 13 ألفا و461 صوتا، من إجمالى عدد الحضور 90 ألفا 463 صوتا.

وحصل كلا من المرشحين محمد جبريل 50 ألفا و56 صوتا، ومحمود قاسم 43 ألفا، عمر كمال 24 ألفا و 834 صوتا، هيثم الحريرى 30 ألفا 74 صوتا.

جدير بالذكر أن دائرتى العطارين والدخيلة قد تم حسمهما لصالح فوز الصافى عبد العال فى العطارين، كما تم حسم دائرة الدخيلة عن مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب.

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

 

 


بدء الفرز

إعلان نتيجة الاعادة

نتيجة الاعادة

نتيجة انتخابات مجلس النواب

نتيجة الفرز

نتيجة فرز الاصوات

المرشح الفائز بدائرة

فرز جولة الاعادة

نتيجة المرحلة الأولى

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