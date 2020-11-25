جامعة بنها تعلن تعليق الدراسة بكلياتها غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية

القليوبية إبراهيم سالم

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة، غدا الخميس، في جميع كليات ومقرات الجامعة المختلفة بالنسبة للطلاب فقط وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الجامعة، على تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري كالمعتاد على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 28نوفمبر 2020، إنه تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع مسئولى الصيانة فى جميع الكليات لمواجهة اى حالات طارئة وسوء الاحوال الجوية.

كما أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الإستقرار فى الطقس وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة القليوبية المواطنين المسافرين علي الطرق السريعه توخي الحيطة والحذر، حفاظا علي سلامتهم، كما أصدر المحافظ تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصي درجات الإستعداد تحسبا لموجه الطقس السيء والتي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر.

وأكد، علي جميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبري بمتابعه رفع تراكمات المياه الناتجه عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول وأضاف بأنه تم تخصيص الخط الساخن١١٤ ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أي بلاغات بشأن الأحوال الجوية.