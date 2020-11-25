اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:21 م
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جامعة المستقبل تعلن عن الفائزين في مسابقة الرسم الحر.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:20 م
جامعة المستقبل تعلن عن الفائزين في مسابقة الرسم الحر.. صور الفائزين في مسابقة الرسم الحر
كتب محسن البديوى

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أعلنت جامعة المستقبل، أسماء طلابها الفائزين في مسابقة الرسم الحر، والتي شهدت مشاركة كبيرة من قبل الطلاب، نتج عنها اختيار 8 أعمال فنية.

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وشهدت المسابقة اختيار ثمانية أعمال فنية في مسابقة الرسم الحر، من قبل لجنة التقييم، بناء على معايير المنافسة.

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وحصلت ميرا محمد إمام (طب الفم والأسنان) على المركز الأول، أنس أكرم الحاج (طب الفم والأسنان) على المركز الثاني، وسارة مصطفى الحسيني (طب الفم والأسنان) على المركز الثالث، وإسلام عبد الملك (التجارة وإدارة الأعمال) على المركز الرابع، بسنت عيد محمد (طب الفم والأسنان) على المركز الخامس.

 

كما حصلت رؤى رمضان (الهندسة والتكنولوجيا) على المركز السادس، وندى الصيفي (التجارة وإدارة الأعمال) على المركز السابع، و لما محمد فاروق (طب الفم والأسنان) على المركز الثامن.

 

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