جارديان: ملايين الأمريكيين سيسافرون للاحتفال بعيد الشكر رغم تحذيرات كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ملايين الأمريكيين ،سيحتفلون بعطلة عيد الشكر ، على الرغم من التحذيرات الملحة والعاجلة من مخاطر فيروس كورونا ، مشيرة الى أن السفر والرحلات تثير احتمالية "زيادة مفاجئة" فى الإصابات وموجة من الوفيات مع حلول عيد الميلاد على حد تعبير الدكتور أنتوني فاوتشى ، أكبر خبراء الأمراض المعدية في البلاد.

ونقلت الجريدة غت اختصاصي وبائيات الأمراض المعدية في مستشفيات مدينة نيويورك قوله ، أن "هناك الكثير من عمليات النقل المجتمعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدرجة أن فرصك في مواجهة شخص مصاب بـ Covid-19 هي في الواقع عالية جدًا ، سواء كان ذلك على متن طائرة أو في المطار أو في المقاهى والمطاعم".

وأوضحت الصحيفة ، تم تشخيص ما يقرب من 12.5 مليون أمريكى بكوفيد19 وتوفي أكثر من 258000 ، وفقًا لمتتبع فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز. أبلغ الأطباء والممرضات عن إرهاق شديد ، وشهدت بعض مرافق الرعاية الصحية نقصًا ناشئًا في الموظفين. قادت ولايات مثل نورث داكوتا العالم مؤخرًا في معدل الوفيات من المرض.

على الرغم من ذلك ، تظهر العديد من الاستطلاعات الأخيرة أن أقلية ذات مغزى من الأمريكيين لم يغيروا خطط عيد الشكر ، ويعتزمون المضي قدمًا في السفر والتجمعات.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز ، أن أكثر من ربع الأمريكيين ما زالوا يخططون لتناول العشاء مع أشخاص خارج المنازل ، وبحسب استطلاع أظهر أن 39٪ من الأمريكيين لم يغيروا خطط سفرهم على الإطلاق ، بينما قرر 61٪ قصر التجمعات على أولئك الموجودين في منازلهم فقط ، ولديهم وجبات عشاء صغيرة وتجنب السفر ، ويأتى موسم عيد الشكر الآن في خضم الأخبار السارة الأخيرة حول تطوير اللقاح ، والتي كان بعض الأطباء ومسؤولي الصحة يأملون أن تكون بمثابة حافز للأشخاص لاتخاذ الاحتياطات ضد الفيروس.