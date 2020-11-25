تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحى بقرية الروضة بقيمة 35 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بإنشاء وتمويل عدد من المشروعات فى قرية الروضة بتكلفة 35 مليون جنيه.

وكانت قرية الروضة بشمال سيناء شهدت فى 24 نوفمبر من عام 2017 حادثا إرهابيا بشعا باقتحام مجموعة إرهابية مسجد القرية أثناء أداء صلاة الجمعة وإطلاق التار على من كانوا فى المسجد بلا رحمة وبدون تفريق، وسقط خلال فى هذا الحادث أكثر من 300 شهيد و150 مصابا.

واشار رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناءإلى انشاء 13 كيلو مترا شبكات صرف صحى بالقرية مختلفة الأقطار ، إنشاء محطة مياه رئيسية ومحطة فرعية ، إنشاء محطة معالجة تصرف 1000 مترا مكعبا / اليوم ، وإنشاء خط طرد بطول 2.5 كيلومترا وبقطر 315 ميليمترا .

وأضاف أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء قامت بتنفيذ مشروع توصيل منازل القرية على شبكة الصرف الصحى بتكلفة 5 ملايين جنيها، الى جانب إنشاء محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 مترا مكعبا بتكلفة 8.2 ملايين جنيها .