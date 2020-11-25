تعطيل الدراسة فى 9 محافظات غدا الخميس بسبب سوء الطقس.. إنفوجراف

كتب على عبد الرحمن

قرر 9 محافظون، تعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات غدا الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار، التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

والمحافظات التى قررت تعليق الدراسة، غدا هى:"القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية ، مطروح، البحيرة، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ".

وكشفت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية، وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تستمر فرص الأمطار السواحل الشمالية وتكون أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح" .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا، غدا الخميس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "مطروح - السلوم"، و أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس".

وكشفت أن القاهرة الكبرى ستشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، لافته إلى استمرار توقع سقوط حبات البرد على مناطق متفرقة بأنحاء البلاد مع نشاط للرياح.