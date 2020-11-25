اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:26 م
خالد صلاح
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تسجيل 1636 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فى لبنان

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:25 م
تسجيل 1636 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فى لبنان كورونا فى لبنان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في لبنان إلى 120 ألفا و300 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
 
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، الأربعاء، إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 950 حالة.
 
على صعيد متصل، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تحرير 30 ألفا و967 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ في 14 نوفمبر الجاري وحتى مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء (كورونا).
 
تشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.
 
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

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بيروت

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