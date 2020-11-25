تركيب قطع لترشيد استهلاك المياه لـ 2400 من دور العبادة بالمنوفية

وأوضح أن الخطة تستهدف تركيب مايقرب من 25000 قطعة موفرة بدور العبادة بالمحافظة والتي تسهم في توفير 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس حفاظاً على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال جميع مراكز خدمة العملاء بالشركة .

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة القطع الموفرة تضم أعضاء من التوعية، العقود و المشتريات، القطاع الفني بناء علي خطاب السيد المهندس رئيس الشركة القابضة كما تم عمل حصر لجميع المساجد الأهلية والكنائس بالمحافظة وطباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية علي مستوي الجمهورية عن ترشيد إستهلاك المياه من خلال القطع الموفرة ووضع خطة زمنية لتركيب القطع الموفرة علي مستوي المحافظة.