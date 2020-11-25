اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل زوج والدته المسن فى الزيتون 15 يوما

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:24 م
تجديد حبس المتهم بقتل زوج والدته المسن فى الزيتون 15 يوما كلبش، ارشيفية
كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل مسن 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسن بعدما قتله نجل زوجته بسبب خلافات أسرية فى منطقة الزيتون.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على "أ.ع.ك" 65 عاما بالمعاش، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

 

وكشفت التحريات، إصابة المجنى عليه بجرح قطعى فى الرقبة، وأن خلافات حدثت بين المجنى عليه ونجل زوجته، 19 عاما بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وتعدى على المجنى عليه بسكين، وفرا هاربا، تم التحفظ على الزوجة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بها، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وتشريح الجثة.


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