تجديد حبس المتهمين باغتصاب مريضة بالسرطان بقليوب 45 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس متهمين باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها، وذلك لمدة 45 يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهما السابق، على أن يراعي لهما التجديد في الميعاد المحدد لذلك.

وترجع الواقعة إلى استدراج المتهمين للمجنى عليها رفقة طفلتها حال كون الأول سائق توك توك والثانى صديقا للأول، حيث قامت المجنى عليها باستقلال التوك توك عقب خروجها من جلسة العلاج الكيماوى من مرض السرطان من إحدى المستشفيات الحكومية بقليوب رفقة ابنتها.

وأثناء السير بالطريق قام المتهم الأول بإجراء محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثانى، والذي قابله فى الطريق واستقل معهما التوك توك، ثم فوجئت المجني عليها بإنحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثانى بالتهديد بإيذاء طفلتها بوضع مطواة قرن غزال على رقبة الصغيرة، وقاما باغتصابها بالتناوب فيما بينهما تحت التهديد بايذاء طفلتها.