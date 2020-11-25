بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.85% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يربح 993 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% رابحاً 41.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4989.128 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 993 مليون درهم ليغلق عند مستوى 721.794 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 105.9 مليون سهم، بقيمة 438.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3251 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.30%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 11.68%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.08%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.35%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 125.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.07%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الفجيرة الوطني، نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الأربعاء، وتم اعتماد الخطة الاستراتيجية للبنك لفترة الثلاث سنوات والميزانية لعام 2021.

فيما أعلنت شركة دانة غاز، تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق التابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم بمعدل 418 مليون قدم معكب قياسي يومياً في 18 نوفمبر.