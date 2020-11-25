بلينكن وزير خارجية الرئيس الأمريكى بايدن يصف البريكست بـ "فوضى تامة"

كتبت: نهال أبو السعود

وصف أنتوني بلينكن وزير خارجية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، صفقة البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "فوضى تامة" وشبهها بكلب دهسته سيارة، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

يواجه بوريس جونسون تحديًا في تطوير علاقته مع بايدن أقرب ما يكون إلى ما كان عليه مع سلفه - حيث أشار الرئيس المنتخب إليه سابقًا على أن رئيس وزراء المملكة المتحدة "استنساخ جسدي وعاطفي لترامب".

في التعليقات التي أُدلي بها بلينكن في لقاء وصف قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي بأنه فوضوي ومدمِّر ذاتيًا بينما أوضح وجهة نظره أنه لم يكن الخيار المفضل للولايات المتحدة، وقال في عام 2019 عندما حاولت تيريزا ماي وفشلت في الحصول على صفقتها عبر مجلس العموم: "ليس هذا هو الكلب الذي اصطاد السيارة فحسب، إنه الكلب الذي اصطاد السيارة وتذهب السيارة إلى الخلف وتدور فوق الكلب.. إنها فوضى تامة."

وأضاف أنه بينما كان من الصعب إثبات قضية من الولايات المتحدة لبقاء المملكة المتحدة في الكتلة، فإن مشاركة بريطانيا في القارة كانت الخيار المفضل لأمريكا، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب، الذي كان مؤيدًا صريحًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طوال فترة رئاسته.

وأمس بعد إعلان بايدن رسميا لاختيار بلينكن وزيرا لخارجيته، قال مرشح جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، إنه سيعمل من قلبه حال تم تأكيده فى مجلس الشيوخ، قائلا إنه لديه أقارب فروا بشكل مختلف من الشيوعية في المجر ونجوا من الهولوكوست.

وأضاف "لقد تحدث للتو عن زوج والدته الراحل الذى نجا من المعسكرات وهرب من مسيرة الموت، مختبئًا في الغابة في بافاريا حتى عثر على دبابة أمريكية، وعندما خرج جندي أسود من القمة، جلس الرجل على ركبتيه وقال، الكلمات الثلاث الوحيدة التي يعرفها باللغة الإنجليزية: "بارك الله أمريكا".

وقال جو بايدن عن فريقه الجديد: "سيخبرونني بما أحتاج إلى معرفته، وليس ما أريد أن أعرفه" وأضافوا "سيجعلوننا فخورين بكوننا أمريكيين".