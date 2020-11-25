بايدن: نواجه تحديا هائلا بسبب كورونا ونحتاج لقرارات جريئة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن، إن التحدى الذى نواجهه بسبب كورونا هائل، ونحتاج لقرارات جريئة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف جو بايدن: نستعد للعمل على السيطرة على فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إن التواصل مع إدارة ترامب كان صادقا منذ أن تأكدت إدارة الخدمات العامة من فوزه يوم الإثنين، بعد إعلان نتائج ولاية ميتشيجان. وأعطت رئيسة إدارة الخدمات العامة إيميلى مورفى الموافقة لفريق بايدن للوصول إلى الموارد الانتقالية يوم الإثنين، مما سمح ببدء الانتقال الرسمى للسلطة، وإنهاء المواجهة التى اتهم فيها فريق بايدن إدارة الخدمات الحكومية بحكم الموارد لأسباب سياسية. وفى نفس اليوم، أعلن بايدن عن عدد من الاختيارات الوزارية بما فى ذلك فريقه للأمن القومى.