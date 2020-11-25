باعة سوق الجمعة يتسلمون المحال الجديدة بسوق التونسى في القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أشرف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين جنوب القاهرة، على أعمال تسليم الدفعة الثانية من الباعة، محالهم الجديدة بمشروع سوق التونسي الجديد في منطقة عزبة النصر، وذلك بعد نقلهم من سوق التونسى القديم أسفل كوبرى التونسى، ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير الأسواق العشوائية وحمايتها من الحرائق.

وعبر الباعة عن فرحتهم الكبيرة خلال تسلمهم المحال الجديدة كاملة التشطيب بسوق التونسى بالبساتين، حيث نقل الباعة بضائعهم إلى المحال بعد تليمهم العقود الخاصة بهم.

وسوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى .

ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه ، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية ، بالاضافة الى 124 محل سيضمهم سوق الخردة .

وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .

والسوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية .