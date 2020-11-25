اليوم السابع
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النيابة تخلى سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محال الإقامة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:19 م
النيابة تخلى سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محال الإقامة نيابة امن الدولة
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 7 متهمين، بضمان محال الإقامة على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

المتهمون المحبوسون احتياطيا، كلا من: "أ. ك"، و"أ. خ"، و"ع. أ"، و"ح. ف"، و"أ. ف"، و"ح. د"، و"م. ك"، وجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 880 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد. 


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