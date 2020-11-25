"الكهرباء" تناشد المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربية والأعمدة

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء أن التجهيزات والاستعدادات تسبق هذه المواقف من خلال عزل الكابلات الكهربائية وتجهيز فرق الطوارئ والاستعداد لمنع الخطورة من خلال فصل التيار ولدينا 9 شركات تشغيل تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ويتم صيانة مولدات الطوارئ فى هذه الجهات مثل محطات الرفع.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: ناشدنا أكثر من مرة بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والكابلات الهوائية والاتصال بـ121 من أى خط سواء محمول أو أرضى ويتم عمل الإجراءات المطلوبة بأقصى سرعة لأنه فى حالات موجة الطقس السيئ من الوارد أن تسقط أشجار أو أسلاك وهناك تنسيق دائم مع المحليات.