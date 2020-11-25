القبض على 5 أشخاص من روابط الألتراس يحملون لافتة خادشة للحياء

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن (صورة) لـ (5) أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام.

على الفور تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة وإثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق اتهامه فى قضية انضمام لجماعة إرهابية.

وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس"، وأن الغرض من الصورة هو دعوة زملائهم فى الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجارى، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهى بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى المتواجدين بالصور.