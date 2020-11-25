القبض على المتهم الهارب أثناء عرضه على مصلحة الطب الشرعى بالسيدة زينب

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم الهارب خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، بالسيدة زينب، والمضبوط على ذمة قضية سرقة توك توك بالهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد هروب أحد المتهمين خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث

وتبين أن المتهم عاطل، تم القبض عليه لاتهامه في قضية سرقة، وتوجه فرد شرطة بصحبة المتهم، لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، بالسيدة زينب، لإجراء تحليل له، وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، إلا أنه غافل فرد الشرطة وتمكن من الهرب.

حرر محضرا بالواقعة، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.