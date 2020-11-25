العربية: فشل الجولة الثانية من الحوار الليبى بتونس ولا اتفاق على موعد مقبل

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، فشل الجولة الثانية من الحوار الليبى بتونس ولا اتفاق على موعد جولة مقبلة.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة أن الحوار الليبي-الليبى هو الأساس لحل الأزمة، والمغرب يؤمن بأن الحل سيكون ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وأضاف وزير الخارجية المغربى أن التدخلات الأجنبية زادت تعميق الأزمة الليبية وتوسيع الهوة بين الفرقاء.

وأوضح ناصر بوريطة أن هدف الرباط وهدف الليبيين هو إنهاء الانقسام والتوصل لتسوية نهائية للأزمة الليبية، متابعا: "نتمنى بكل صدق أن يتوصل الاجتماع التشاورى إلى نتائج ومخرجات بناءة لتوحيد مجلس النواب".