العثور على جثة عامل مشنوقا بالطريق الصحراوى الغربى فى المنيا

عثر العاملون بإحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، علي جثة عامل زراعي مشنوقا بحبل، وتم نقل جثته لمستشفي ملوي العام.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام، تفيد بوصول "أ م ص" 22 سنة من محافظة الأقصر، جثة هامدة.

وبمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وجد آثار خنق حول رقبته، ما يحتمل معه وجود شبهة جنائية، وقام العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا بتحرير المحضر رقم 8233 لسنة 2020 إداري مركز ملوى، وإبلاغ النيابة العامة بمركز ملوي التي قررت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لتحديد سبب الوفاة.

وتشير التحريات الأولية إلي احتمالية وجود خلافات بين المجني عليه وبعض زملائه، حيث تم سماع أقوال عدد من زملائه بالمزرعة.