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الخارجية الفرنسية: اعتراف باريس بجمهورية قره باغ لا يصب فى مصلحة أى من الأطراف

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:49 م
الخارجية الفرنسية: اعتراف باريس بجمهورية قره باغ لا يصب فى مصلحة أى من الأطراف قره باغ
كتب أحمد عرفة

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أكد جان باتيست لوموان، سكرتير الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية، أن اعتراف باريس بجمهورية قره باغ لا يصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن يرضى أحدا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح سكرتير الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية، أن الاعتراف الفرنسى الأحادى باستقلال قره باغ لن يفيد أحدا، ولا أرمينيا ولا سكان قره باغ ولا فرنسا ولا الدولتان الرئيستان مجموعة مينسك وهما روسيا والولايات المتحدة، ولا أوروبا.

وتابع سكرتير الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية، "ليست هذه سياسة الحكومة الفرنسية ولا سياسة أرمينيا ولا سياسة شركائنا".

 

 


أرمينيا

فرنسا

قره باغ

اذربيجان

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