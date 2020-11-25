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الحبس والغرامة عقوبة تحصيل أجرة انتظار السيارات بزيادة عن التعريفة المحددة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة تحصيل أجرة انتظار السيارات بزيادة عن التعريفة المحددة مجلس النواب
كتب محمود حسين

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وضع القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ضوابط وقواعد تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتى تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالى:

1 - لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
 
2 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، "لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط".
 
3 – اللجنة تحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، "يعنى التعريفة أو الأجرة ستحدد وفقا للمساحة وموقع المنطقة اللى بتركن فيها عربيتك، وطبيعة المكان من حيث مستواه الاقتصادى، يعنى الأجرة تختلف في منطقة شعبية عن منطقة راقية".
 
4 - يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
 
5 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، "يعنى لو حد خد منك أجرة الركنة أكبر من قيمتها المحددة عقوبته الحبس والغرامة".

السيارات

المركبات

ساحات الانتظار

الشركات

تعريفة انتظار السيارات

اليوم السابع بلس

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