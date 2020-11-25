الجامعة العربية تعيد منظمة المرأة العربية تحت إشرافها بعد انفصال 15 عاما

كتب مصطفى عنبر

إتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستورى وزراء الخارجية العرب، في إجتماعه الأخير سبتمبر الماضى، قرارا يقضى بتصويب أوضاع منظمة المرأة العربية. خاصة بعد أنه لوحظ أن منظمة المرأة العربية تغرد خارج السرب العربى خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر دبلوماسي عربى لـ"اليوم السابع" أن القرار الذى إتخذه وزراء الخارجية العرب بخصوص المنظمة، يقضى بإعادة منظمة المرأة العربية للعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وإخضاعها للإشراف من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة.

وكان السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ، قال في مؤتمر صحفى على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضى، أنه لوحظ أن منظمة المرأة العربية تغرد خارج السرب العربى خلال الفترة الماضية خاصة أن آلية إنشاء المنظمة لم تتوافق مع آليات العمل العربى المشترك المعول بها داخل جامعة الدول العربية، لذا تم إضافة بند خاص بالمنظمة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وتم إصدار قرار على مستوى وزراء الخارجية بخصوص تصويب أوضاع المنظمة.

وأنشئت منظمة المرأة العربية، إنطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر2000، وبعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001م.

وفى عام 2005، إتخذ مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قرارا يقضى باستقلالية منظمة المرأة العربية عن الجامعة العربية، وفى عام 2020، تم تصويب أوضاع المنظمة وإعادتها للعمل تحت مظلة الجامعة العربية.