التعليم توضح موقف الطلاب الثانوية العامة المؤجلين وسنوات التقدم للامتحان

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،موقف الطلاب الثانوية العامة المؤجلين ، وكيفية احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة لطلاب الثانوية العامة ، الذين أجلوا الامتحانات بسبب كورونا، مشيرة الى أنه تم عرض الأمر على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسى الحالى كسنة استثنائية نظرا للظروق التى مرت بها البلاد من جائحة كورونا.

وأكدت الوزارة، أن الدكتور طارق شوقى، وافق، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 وتغيبوا عن اداء الامتحان فى جميع المواد، وكان العام الدراسى الماضى 2019/2020 هو العام الدراسى الاول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسى الحالى 2020/2021 هو أيضا العام الأول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ،أنه إذا كان العام الدراسى 2019/2020 هو العام الثانى له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسى الحالى 2020/2021 ايضا هو العام الثانى كطالب منتظم.