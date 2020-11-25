التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفلة بعد سقوطها من الطابق التاسع فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفلة بعد سقوطها من الطابق التاسع بعقار سكنى في الهرم، حيث تبين أن الطفلة صعدت مع والدتها للطابق التاسع بعقار في منطقة الهرم، وأثناء قيام والدتها بمهام عملها في تنظيف الدور، توجهت الفتاة التي تبلغ من العمر 3 سنوات للهو.

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة أثناء لهوه سقطت بين كابينة مصعد العقار وبين الحائط، مما أسفر عن تهشم رأسها ووفاتها في الحال.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفلة التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، كما استمعت لأقوال والد الطفلة، وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة أمر بدفن الجثمان.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل عقار بمنطقة اللبينى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الضحية تبلغ من العمر 3 سنوات، يعمل والديها فى حراسة العقار، وخلال جمع والدتها القمامة من الطابق التاسع، صعدت الطفلة بصحبتها وخلال لهوها سقطت بين كابينة المصعد والحائط، مما أسفر عن تهشم رأسها ومصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستماع لأقوال والدة الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.