اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى لايستبعد خروج بريطانيا من دون صفقة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:36 م
الاتحاد الأوروبى لايستبعد خروج بريطانيا من دون صفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين
وكالات

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لايستبعد عدم توصل الطرفين الأوروبي والبريطاني إلى صفقة تنظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت أورسولا فون دير لين أعضاء البرلمان الأوروبي خلال نقاش عام أن المفوضية الأوروبية لايمكنها ضمان وجود اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، مضيفًة أن بروكسل مستعدة لعدم تسجيل اتفاق.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر أي جهد من أجل إبرام صفقة مع لندن ولكنه مستعد أيضا لعدم التوصل إلى اتفاق. ويريد القادة الأوروبيون الذين يجتمعون في غضون أسبوعين فقط على مستوى القمة حسم مسألة البركسيت نهائيا خلال تلك القمة .


الاتحاد الأوروبى

بريطانيا

بريكست

أورسولا فون دير لين

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