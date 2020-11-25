الاتحاد الأوروبى لايستبعد خروج بريطانيا من دون صفقة

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لايستبعد عدم توصل الطرفين الأوروبي والبريطاني إلى صفقة تنظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت أورسولا فون دير لين أعضاء البرلمان الأوروبي خلال نقاش عام أن المفوضية الأوروبية لايمكنها ضمان وجود اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، مضيفًة أن بروكسل مستعدة لعدم تسجيل اتفاق.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر أي جهد من أجل إبرام صفقة مع لندن ولكنه مستعد أيضا لعدم التوصل إلى اتفاق. ويريد القادة الأوروبيون الذين يجتمعون في غضون أسبوعين فقط على مستوى القمة حسم مسألة البركسيت نهائيا خلال تلك القمة .