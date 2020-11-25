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الإسكندرانية أقوى من النوات.. مواطنون على الشواطئ رغم الأمطار.. فيديو وصور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:52 م
الإسكندرانية أقوى من النوات.. مواطنون على الشواطئ رغم الأمطار.. فيديو وصور مواطنون على الشواطئ رغم الأمطار
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية، أجواء شتوية فى أول أيام نوة قاسم واستمتاع المواطنين بالأجواء المميزة الشتوية التى ينتظرها المواطنون كل عام.

ويستمتع المواطنون بالإسكندرية بالأجواء الشتوية والتقاط الصور التذكارية والمشى على الكورنيش من أهم العادات والتقاليد للأهالى فى فصل الشتاء.
 
 
وكانت قد شهدت الإسكندرية سقوط أمطار رعدية غزيرة منذ قليل فى بداية نوة قاسم التى تتعرض لها المحافظة.
 
وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم  والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري ، ويستثنى من ذلك، القيادات  وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات .
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
 

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(1)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(1)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(3)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(3)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(4)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(4)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(5)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(5)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(6)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(6)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(8)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(8)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(9)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(9)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(10)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(10)

سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(12)
سيلفى-وتمشيه-على-البحر-أجواء-مميزة-بالإسكندرية-(12)

 


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