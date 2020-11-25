الإجراءات المتبقية لحسم التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد.. اقرأ التفاصيل

الإجراءات المتبقية لحسم التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد.. اقرأ التفاصيلالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:30 ص
صورة ارشيفية
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انتهت عملية التصويت بجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لهذه المرحلة الإثنين المقبل والموافق 30 نوفمبر.
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