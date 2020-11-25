الإجراءات المتبقية لحسم التشكيل المنتخب للبرلمان الجديد.. اقرأ التفاصيل

كتبت إيمان علي

انتهت عملية التصويت بجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لهذه المرحلة الإثنين المقبل والموافق 30 نوفمبر.



وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات والإعادة لـ 218 مرشحا على 109 مقاعد، ووفق النتيجة المعلنة تأتى جولة الإعادة، فإن خريطة الانتماءات الحزبية تتمثل فى خوض 134 مرشح حزبى و86 مستقلين يتنافسون فى 53 دائرة على 110 مقاعد.



وأجريت فى 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر لمقاعدها الثلاث، الجيزة بواقع دائرة واحدة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ، ونرصد فى ذلك الصدد تفاصيل الإجراءات المتبقية لانتخابات البرلمان، على أن يليها حسم رئيس الجمهورية لنسبة الـ 5% المخصصة للتعيين داخل مجلس النواب الجديد:



- إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى 30 نوفمبر.



المرحلة الثانية :



- تستمر الدعاية الانتخابية للإعادة بـ 13 محافظة حتى 2 ديسمبر .



- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر ليتم طباعة بطاقات الاقتراع 3 و4 ديسمبر .



- فى الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.



- النتيجة النهائية: 14 ديسمبر 2020.

